«Меня бы уже не было в живых»: почему певица Ольга Зарубина сбежала из страны

Советская и российская эстрадная певица Ольга Зарубина была очень популярна в 80-х. Но однажды она выступила под фонограмму, и ее карьера пошла на спад. Артистка была вынуждена уехать из страны с маленьким ребенком и мужем, чтобы остаться в живых.

Артистка старается выступать без фонограммы, но иногда без нее не обойтись. В конце 80-х у нее было запланировано множество выступлений на стадионах в Чебоксарах. Но накануне концерта Зарубина подхватила инфекцию — у нее начался жуткий жар и заболело горло. Врач пригрозил осложнениями и строго запретил ей выходить на сцене. Но билеты все были распроданы, и исполнительница решила петь, но под фонограмму.

В тот день шел сильный дождь, и во время концерта случилось замыкание. Фонограмма выключилась, и артистка пела на стадионе хриплым, больным голосом, который было совершенно не слышно.

На следующей день об инциденте написали в прессе. И это было последнее выступление Зарубиной, которое показали на ТВ.

«В Советском Союзе после такого с тобой не церемонились. На следующий день мой концерт с рассказом о том, как выявили злостную нарушительницу, поющую „под фанеру“, уже показывали в программе „Прожектор перестройки“», — цитирует артистку портал PROZVEZD.

Но потом начались 90-е, и все стало еще хуже. С Ольги и ее мужа Владимира начали требовать деньги за ее возможность петь — тогда это называлось «крышей». Отказ привел к тому, что супругам пришлось сбежать из страны.

«Меня бы уже не было в живых, останься я в СССР, поскольку я никому не собирался платить», — сказал тогда супруг Зарубиной.

В США Ольге пришлось порой выступать в ресторанах, но это ей не принесло удовольствия. Она посвятила себя семье: тем более с ней был рядом любящий супруг. После она устроилась медсестрой, а Владимир работал ювелиром.

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