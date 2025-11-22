«Меня бросил парень, а не ее»: Анна Седокова заговорила о личной жизни

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова намекнула на личную драму. В своем блоге 42-летняя исполнительница хита «Шантарам» опубликовала загадочный пост, в котором намекнула, что ее оставил возлюбленный.

Анна сняла на видео свою собаку, уснувшую на подстилке леопардового окраса.

«Когда моя собака, видевшая все, решила все равно придерживаться леопарда. Это меня бросил парень, а не ее! Почему грустит она?» — прокомментировала Анна.

Кроме того, Седокова в следующем посте похвасталась букетом красных роз и поинтересовалась у подписчиков: «Думаете, он меня любит?»

Напомним, Анна Седокова была замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Пара развелась в конце 2024 года, а спустя несколько недель, 16 декабря, 32-летний спортсмен покончил с собой недалеко от дома певицы. Причинами расставания назывались ссоры на почве финансовых трудностей и разногласий.

Ранее Анна Седокова провела ночь в караоке и наутро забыла разбудить сына в школу. Артистка показала разбросанные по дому туфли и букет роз.