«Меня батя бил, напьется и начинается»: Алла Михеева напугала признанием в слезах

Телеведущая Алла Михеева опубликовала в соцсетях странный ролик, на котором предстала заплаканная и жаловалась на то, что ее «бил батя». Поклонники испугались за 35-летнюю звезду, но через некоторое время она удалила видео. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Подписчики решили, что Михеева была в состоянии алкогольного опьянения или погрузилась в сильную депрессию. На кадрах она была в слезах и с поплывшим макияжем. Но больше всего удивили фанатов слова телеведущей.

«Меня батя бил… напьется и начинается! Сначала у него настроение было лирическое: рассказывал истории, плакал, слушал Розенбаума», – цитирует звезду «Экспресс газета».

Через некоторое время видео пропало из аккаунта артистки. Подписчики не поняли, что на самом деле произошло. Некоторые решили, что Алла сама удалила его, и сказанное правда, а другие подумали, что она разыграла публику или готовится к роли.

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