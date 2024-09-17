«Сама себя обманула»: что ждет кабаре-шоу Екатерины Варнавы на Кипре и сколько она зарабатывала в России

Уехавшая из России юмористка Екатерина Варнава активно пытается перезапустить свою карьеру за границей. Она анонсировала свое кабаре-шоу на Кипре, однако билеты стоимостью от 400 до 1200 евро практически не покупают.

Варнава активно рекламирует свое шоу в соцсетях, но даже это не помогает ей заполнить небольшой зал. Согласно данным на сайте мероприятия, пока на октябрьские выступления 39-летней Екатерины выкуплено всего несколько столов у сцены. При этом не исключено, что она сама их забронировала для своих гостей. Также приобретено несколько отдельных посадочных мест из самой дешевой категории.

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» выразил уверенность, что кабаре-шоу Варнавы на Кипре ждет провал из-за очень высокого ценника. По его мнению, ни популярности, ни больших заработков за границей у юмористки нет и не будет.

«На нее люди не пойдут за такие деньги – это раз. Во-вторых, она мало кому интересна там. Интересна она была только российскому шоу-бизнесу… Однако вернуться Катя не может, потому что боится, что рыльце в пушку, и какие-то негативные моменты начнут всплывать. А ей бы этого не хотелось», - пояснил продюсер.

Говоря о гонорарах Варнавы, Дворцов заявил, что она зарабатывала на мероприятиях в России от 800 тысяч до 2 миллионов рублей.

Он также напомнил, что Екатерина не поддержала Россию после начала СВО, рассчитывая на «большой куш» за границей в виде денег, славы и популярности у зрителей.

«Она сама себя обманула, пыталась усидеть на двух стульях», - сказал продюсер, добавив, что нужно было поддерживать нашу страну, тогда она бы выиграла намного больше.

Напомним, Екатерина Варнава столкнулась с отменой в России: сначала она лишилась роли в шоу «Абсолютно нага», затем в прокат не вышел фильм с ее участием. Это привело к тому, что юмористка перестала выходить в свет и впала в депрессию.

Ранее Екатерина Варнава заявила, что вложила в собственное кабаре-шоу Drama Queen все накопленные деньги. Она также призналась, что после отмены на ТВ зарабатывает только на частных мероприятиях.