Менеджеры Самбурской отказались от комментариев после наезда мопеда на актрису

Актриса Настасья Самбурская едва не попала под колеса мопеда в Москве. Так по крайне мере выглядит ситуация после просмотра короткого видео, которое появилось в Сети. Однако после публикации ролика, записанного с другого кадра, мнение общественности разделилось. Некоторые считают, что инцидент мог быть подстроен. Сама актриса случай никак не прокомментировала. Ее команда тоже воздерживается от заявлений.

Новая видеозапись появилась в распоряжении Kp.ru. На ней хорошо видно, что на Самбурскую сначала едва не наезжает машина, а потом из-за нее выскакивает мопед. Через еще одну секунду Настасья, то ли от испуга, то ли от толчка, оказывается на капоте автомобиля. Скутерист слетел со своего транспорта и оказался на земле. Что происходило дальше, пока не известно.

Пользователи после просмотра записи усомнились в реальности ДТП. Им не понятно, куда делся водитель мопеда и почему эта история до сих пор не получила продолжение. Журналисты попытались разузнать о случившемся у представителей артистки, но те не стали ничего комментировать.

Ранее сообщалось, что Самбурская захотела срочно родить ребенка. Она сгенерировала его внешность с помощью нейросети.