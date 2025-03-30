Менеджер Паши Техника сообщил о готовности «лучших врачей» вылететь в Таиланд

Павел Ивлев, более известный как Паша Техник, по-прежнему находится в тайской больнице, куда попал в тяжелом состоянии. Его менеджер рассказал журналистам, что врачи частных клиник готовы отправиться на помощь артисту.

Рэпер лежит в одной из клиник Пхукета. Туда готовы выдвинуться врачи «самые лучшие специалисты», как утверждает менеджер. Однако имени врачей он называть отказался, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Команда Паши уверена, что он поправится. Концерты артиста, запланированные на ближайшее время, не отменяются, а переносятся на эту осень. Например, 4 апреля рэпер должен был выступить в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что Техника мог отравить фанат. Предполагается, что он дал попробовать артисту некое запрещенное вещество.