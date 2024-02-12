Менеджер Олега Газманова рассказал о состоянии артиста

В Подмосковье отменили концерты Олега Газманова. Народный артист РФ признался в своем личном блоге, что начал терять голос, и его поклонники забили тревогу. Менеджер исполнителя Сергей Гвоздев утверждает: у певца нет проблем со здоровьем.

Гвоздев уверил, что Газманов хорошо себя чувствует.

«Со здоровьем все в порядке! Что касается концертов, то на все отмененные выступления были раскуплены все билеты», — рассказал он в разговоре с Woman.ru.

Менеджер выразил надежду, что шоу 72-летнего артиста получится перенести на новые даты.

Ранее артист решил честно рассказать поклонникам о своих проблемах с голосом. Как оказалось, возраст сказывается на вокальных возможностях Газманова, поэтому сейчас он уже не может петь так, как делал это раньше. По его словам, когда он теперь переосмысливает свои старые треки, ему приходится исполнять их иначе, так как он уже их не тянет.