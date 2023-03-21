Билет в один конец: 62-летняя Елена Малышева вместе с супругом уезжает из РФ в Израиль

В последнее время среди звезд отечественного шоу-бизнеса стало популярно уезжать из РФ в Израиль или ОАЭ. Теперь вопрос о том, кто следующим покинет страну, превратился в развлечение для отечественной публики. На этот раз о скором отъезде сообщила Елена Малышева прямо во время съемок передачи «Жить здорово».

Телеведущая отмечала свой день рождения вместе с коллегами по проекту, и многие из них преподнесли Елене оригинальные подарки. Однако больше всех выделился Герман Гандельман. Израильский кардиолог подарил имениннице конверт с двумя билетами на его родину. Малышева не стала скрывать радости и публично заявила: «С мужем к Герману Шаевичу поедем».

Однако на данный момент неизвестна ни дата отбытия звездной семьи, ни прибытия. Несмотря на отсутствие важной информации поклонники знаменитости не волнуются: еще в прошлом году Елена сообщила, что эмигрировать она не собирается.

Ранее Малышева рассказала, чем пытается удержать своего возлюбленного. По словам телеведущей, очень важен «контакт кожа к коже». Полное высказывание знаменитости читайте в этой статье.

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