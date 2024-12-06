Мемы важнее: ведущая программы «Вести. Красноярск» забыла о прямом эфире, смотря смешные видео

Ведущая ВГТРК из Красноярска Екатерина Мазалькова посмотрела мемы на работе и сама стала героиней смешного ролика. Журналистка так увлеклась видео в телефоне, что забыла о прямом эфире.

В Сети завирусились кадры с эфира «Вести. Красноярск», на которых телеведущая листает ленту в телефоне, а затем, смеясь, показывает какой-то мем своему коллеге за кадром. И все это во время съемки. Когда Екатерина поняла, что уже в эфире, то сразу же убрала гаджет и начала вести программу с серьезным выражением лица. Видео опубликовал Telegram-канал «Темы. Главное (ГлавМедиа)».

К слову, в прямом эфире у ведущих довольно часто случаются конфузы. Этой осенью инцидент произошел с Екатериной Андреевой на Первом канале. Под ней неожиданно сломался стул, когда она зачитывала новости. Однако это телеведущей не помешало. Она практически сразу собралась и продолжила выполнять свою работу, будто ничего не произошло.

Ранее о позоре в прямом эфире рассказала актриса Агата Муцениеце. Звезда «Закрытой школы» матом выругалась при своей дочери Мии.