Мельникова поставила лайк: Пуговка из «Папиных дочек» опубликовала посты против России

Катя Старшова, сыгравшая Пуговку в сериале «Папины дочки», восстановила посты, в которых призывает остановить СВО. Записи опубликованы на личной странице 22-летней актрисы в социальных сетях.

Актриса призналась, что покинула в 2022 году Россию «из-за всем известной беды». Старшова бросила учебу на провизора и начала работать в ледовых шоу.

«Сейчас я иногда возвращаюсь в Москву, отдыхаю и встречаюсь с близкими людьми. Большую часть года работаю в других странах. Это как нельзя кстати именно сейчас, в этот мрачный, отвратительный период», — отметила Старшова.

Отметим, что лайк на данный пост поставила коллега актрисы по сериалу Дарья Мельникова, которая продолжает жить и работать в России в то время, как ее экс-супруг получил украинское гражданство и выступает с русофобскими заявлениями.

Старшова появилась в первой серии продолжения «Папиных дочек» — сериала, который вышел на экраны в сентябре прошлого года. Звезде дали сказать всего лишь две реплики. Главные роли в проекте исполняют другие актеры.

Ранее мы писали, что Екатерину Старшову бросил партнер по льду Василий после пяти лет отношений. Теперь молодой человек встречается со знойной итальянкой.