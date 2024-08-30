Мельникова поставила лайк: Пуговка из «Папиных дочек» опубликовала посты против России
© Скриншот видео, YouTube-канал «Проговори»
Катя Старшова, сыгравшая Пуговку в сериале «Папины дочки», восстановила посты, в которых призывает остановить СВО. Записи опубликованы на личной странице 22-летней актрисы в социальных сетях.
Актриса призналась, что покинула в 2022 году Россию «из-за всем известной беды». Старшова бросила учебу на провизора и начала работать в ледовых шоу.
«Сейчас я иногда возвращаюсь в Москву, отдыхаю и встречаюсь с близкими людьми. Большую часть года работаю в других странах. Это как нельзя кстати именно сейчас, в этот мрачный, отвратительный период», — отметила Старшова.
Отметим, что лайк на данный пост поставила коллега актрисы по сериалу Дарья Мельникова, которая продолжает жить и работать в России в то время, как ее экс-супруг получил украинское гражданство и выступает с русофобскими заявлениями.
Старшова появилась в первой серии продолжения «Папиных дочек» — сериала, который вышел на экраны в сентябре прошлого года. Звезде дали сказать всего лишь две реплики. Главные роли в проекте исполняют другие актеры.
Ранее мы писали, что Екатерину Старшову бросил партнер по льду Василий после пяти лет отношений. Теперь молодой человек встречается со знойной итальянкой.