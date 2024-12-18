«Меладзе посмеялся над моими стихами»: Гуров рассказал о некрасивом поступке певца в голодное время

Певец Илья Гуров рассказал, как Валерий Меладзе и Вера Брежнева посмеялись над его стихами. Мужчина тогда только приехал в Москву и был без еды и ночлега. Увидев звезд, он попросил автограф и решил показать свои стихи.

Знаменитость поделился личными историями в новом интервью «Жизни». Илья вырос в небольшом городе, но всегда мечтал работать в шоу-бизнесе. Мужчина переехал в Москву и сейчас пишет стихи для артистов, а также хорошо дружит с солисткой группы «Тутси» Ириной Ортман.

Но автор вспомнил о тяжелых временах, когда ночевал на вокзале и голодал. Но даже тогда он не унывал и верил, что все получится. Надежда появилась, когда он встретил певца Валерия Меладзе и Веру Брежневу. Мужчина попросил автограф и показал артистам свои стихи.

«Однажды я встретил Валерия Меладзе и Веру Брежневу. Это был зимний вечер, я стоял без денег, голодный и замерзший. Когда я попросил автограф и показал свои стихи, они рассмеялись и ушли. Это был очень болезненный момент, но я не позволил ему меня сломить», – признался Илья.

Он вспомнил, что тогда его поддержала певица Глюкоза и Ирина Ортман, с которой он дружит до сих пор. Сейчас его песни поют: Ирина Ортман, Лена Семенова, Мария Неделкова, группы «Самоцветы» и «Пропаганда».

Ранее мы писали о том, что в Европе стали отменять концерты жены Валерия Меладзе.