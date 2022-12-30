Меховые ноги: Татьяна Брухунова показала, что скрывает под юбкой

Пользователей Сети очень удивил выбор Татьяны. Они отметили, что звезда обладает своим неповторимым стилем, в котором строгость сочетается с игривостью. Ранее она уже надевала подобные «туфельки», которые оценили фанаты. Один из них назвал обувь смешной, на что Брухунова ответила с обидой.

«Туфельки – огонь», «Какие смешные, интересно, они практичные?», «Интересные тапочки, удобно в них несколько часов сидеть», «Такие мягкие туфельки», «Балдею с них», – писали в комментариях.

Ранее мы писали о том, что молодая жена Петросяна в первый раз разделась на камеру. До этого она стеснялась сниматься в полуголом виде. Сама Татьяна призналась, что получилось «эффектненько».