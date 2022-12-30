Меховые ноги: Татьяна Брухунова показала, что скрывает под юбкой
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна пришла в театр в меховых тапочках.
Фото: Соцсети Татьяны Брухуновой
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна продолжает удивлять публику своими нарядами, которые дополняет необычными аксессуарами. Любительница чепчиков Татьяна Брухунова пришла в театр в стильном образе и показала, что у нее под юбкой. Увиденное шокировало поклонников.
Избранница знаменитости посетила ежегодное новогоднее представление «Кремлевская елка» вместе с сыном Ваганом. Женщина выбрала для выхода в свет платье, белые колготки с узором и необычную обувь. Ее туфли из овчины выглядели словно игрушечные.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Пользователей Сети очень удивил выбор Татьяны. Они отметили, что звезда обладает своим неповторимым стилем, в котором строгость сочетается с игривостью. Ранее она уже надевала подобные «туфельки», которые оценили фанаты. Один из них назвал обувь смешной, на что Брухунова ответила с обидой.
«Туфельки – огонь», «Какие смешные, интересно, они практичные?», «Интересные тапочки, удобно в них несколько часов сидеть», «Такие мягкие туфельки», «Балдею с них», – писали в комментариях.
Ранее мы писали о том, что молодая жена Петросяна в первый раз разделась на камеру. До этого она стеснялась сниматься в полуголом виде. Сама Татьяна призналась, что получилось «эффектненько».