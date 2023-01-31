Медвежья услуга: Земфира хотела поддержать Литвинову, но вместо этого навела критику на нее

В Париже состоялась премьера спектакля «Кактус», в котором Рената Литвинова сыграла главную роль. Данное мероприятие стало самым обсуждаемым событием не только в Европе, но и в России. Поддержать свою звездную подругу решила и Земфира, которая выскочила к актрисе со словами восхищения прямо на театральную сцену. Однако не все оценили данный поступок. Михаил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац» раскритиковал поступок знаменитостей.

Сперва публицист усомнился в том, что спектакль Ренаты будет показан в других городах мира. Кроме того, мужчина отрицательно высказался и по поводу актерского таланта Литвиновой, усомнившись в ее способностях. «Бездарная она. Какая-то волна ее подняла. Она придумала себе такой образ, но тут не чувствуется школы», — резюмировал Михаил.

В конце концов досталось и Земфире. Многие зрители восприняли ее поступок как проявление высшей степени похвалы в адрес Ренаты, однако и это Шахназаров поставил под сомнение: «А потом к ней выскочила Земфира на сцену, и нам это преподносят как искусство».

К слову, нашлись и те бывшие соотечественники, которые оценили постановку Литвиновой по достоинству.

Ранее в Сети появилось видео Земфиры, которое удивило публику. Подробности читайте в этой статье.