Стала блондинкой: неожиданное видео с Земфирой шокировало публику

Последние два концерта популярная на рубеже веков певица дала в Москве в конце февраля 2022 года, после долгого перерыва.

После этого Земфира попала в «черные списки» и покинула Россию, предположительно переехав во Францию.

Точное местонахождение 46-летней Земфиры Талгатовны не известно, и ее российским поклонникам остается лишь рыскать по Сети в поисках старых записей артистки.

Сейчас многих привлек клип «Синоптик», снятый в далеком 1999 году и вошедший в самый первый сольный альбом певицы.

Длинное летящее платье и огромный белый парик кажутся настолько неожиданными для привычного сценического образа Земфиры, что вызывают самые противоречивые отклики:

Я в шоке, даже не подозревал о существовании у нее подобного амплуа! Смешно и мило!

Не могу поверить, что это Земфира!

Чей, блин, воспаленный мозг придумал нарядить Земфиру под Мерилин Монро?

Ответ дает сама певица в втором куплете песни: «Что мне косые эти взгляды, я вне закона, я – Синоптик».