Медучреждение продолжит работу: Генпрокуратура и Росздравнадзор проверили клинику Хайдарова

Очередная выездная проверка Генеральной прокуратуры и Федерального Росздравнадзора завершилась в клинике Тимура Хайдарова IQPLASTIQUE. Ее цель заключалась в выявлении оборота наркотических средств, передает Kp.ru.

После завершения всех необходимых мероприятий Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения составила акт. В нем говорится, что в медучреждении никаких нарушений не выявлено. Таким образом, оно продолжит свою работу.

Несмотря на то что скандал вокруг персоны самого Хайдарова поутих, его медицинский центр регулярно становится местом для многочисленных проверок. Так, в ходе одной из них Росздравнадзор выявил ряд нарушений, часть из которых была устранена персоналом еще в процессе работы сотрудников ведомства.

Ранее супруга хирурга Тимура Хайдарова рассказала беременности. Пластический хирург станет отцом во второй раз.