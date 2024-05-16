Медсестру Фаину могут не увидеть в «Склифосовском»: что случилось с актрисой Основиной

Сыгравшая медсестру Фаину актриса Ирина Основина из «Склифосовского» получила травму ноги и рискует не появиться в новом сезоне. Об этом она сообщила в студии шоу «МАЛАХОВ».

Съемки нового сезона проходят в Москве и в Кисловодске. Зрители с нетерпением ждут появление медсестры Фаины, но актриса из-за тяжелой травмы ноги не может сниматься. Врачи говорят, что она восстановится только к середине лета, а тогда работа будет уже завершена.

«Я пишу им: „На костылях. А палку мне только в июне обещают дать“. Причем позвонила еще одна продюсер и говорит: „Да посадите ее в приемной, пускай говорит свой текст. Все же репризы“. Но тут сценаристы: у нас не прописано, что Фаина на костылях», — рассказала Ирина.

После случившегося продюсеры гадают, что же делать с героями. Оказалось, что у актера Константина Юшкевича, исполняющего роль хирурга Куликова, тоже есть проблемы с ногой. Это будет выглядеть в кадре странно.

«Когда два инвалида-артиста, которые бегают во всех сериях, вдруг будут на костылях… Ну право… Костя только сейчас пришел — ему пока нельзя нагибаться… Но уже начал сниматься. А мне сказали, что мы снимаем последний июль», — пояснила звезда.

Ранее телеведущая Роза Сябитова рассказала о съемках со сломанной ногой. Оказалось, что главная сваха страны вела программу «Давай поженимся!» с травмой. Она выходила на костылях, а все время перед камерой сидела.