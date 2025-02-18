«Медом намазано что ли?»: россияне негодуют из-за возвращения обедневшего Алексея Кортнева

Уехавший с начала СВО за границу лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев вернулся в Россию. 58-летнего музыканта и остальных участников коллектива заметили в аэропорту Шереметьево 11 февраля.

О возвращении музыкантов сообщил один из подписчиков пранкера Соряна. По словам автора публикации, Кортнев приехал в Москву ради заработка — концерты группы не пользуются особым успехом за границей. После чего, скорее всего, он снова покинет Россию.

Поклонники звезды не простили его отъезда из России. Многие начали критиковать лидера коллектива, вернувшегося в Москву ради собственной выгоды.

«Им тут медом намазано что ли?»; «Еще этого клоуна тут не хватало»; «Плюнул в колодец, из которого пил», — пишут разгневанные россияне.

Напомним, в 2022 году Алексей Кортнев уехал в США после ряда антироссийских высказываний, однако вскоре вернулся из-за полного отсутствия спроса на концерты за рубежом. В России мероприятия с его участием отменяют по требованию общественников. Ради заработка музыкант регулярно менял названия своей группы. Например, пытался выступать под псевдонимами «Несjazzный Случай», «неЧастый случай» и «Частный случай», но и это ему не помогло.

Недавно мы писали, что артист готов петь 45-90 минут на частных вечеринках за 500 тысяч рублей. При этом выступление группы «Несчастный случай» в полном составе обойдется уже в 1,2 миллиона рублей.