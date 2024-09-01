Красный берет и яркая помада: 17-летняя дочь Юлии Началовой выступила в Кремле

17-летняя Вера Алдонина поделилась в своем блоге кадрами подготовки к выступлению в шоу, посвященном началу учебного года. Дочь покойной певицы Юлии Началовой показала свой образ перед выходом на сцену Государственного Кремлевского дворца.

Для мероприятия Вера выбрала стильный укороченный кардиган бордового оттенка с мехом на рукавах и ярко красный берет. Стилисты уложили ее волосы мелкими волнами. Образ завершил макияж с акцентом на красную помаду.

«Последние штрихи перед выступлением», — отметила Алдонина, сидя в гримерке.

После выступления Вера вышла в зал и позировала фотографам. Она сменила образ и предстала перед поклонниками в белом наряде. При этом алый берет так и остался на голове.

После смерти знаменитой матери в 2019 году Вера осталась жить с ее родителями. Отец девушки, футболист Евгений Алдонин, принимает активное участие в жизни дочери.

Ранее стало известно, что дочь Юлии Началовой поступила во ВГИК на курс Александра Михайлова. Звездная наследница будет обучаться актерскому мастерству несмотря на то, что многие от нее ждали выбор в пользу музыкальной карьеры.