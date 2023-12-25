Медиум Олег Шепс убит горем после поражения на «Битве сильнейших»

Олег Шепс занял второе место в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», уступив первенство чернокнижнику Владу Череватому. Медиум не ожидал такого результата, поэтому он сильно расстроен своим поражением.

Шепс признался: из-за поражения у него пропало желание отмечать Новый год. Настроения не добавило и то, что его старший брат Александр Шепс не дошел до финала, хотя они постоянно соперничают.

«Последние дни я практически не выходил на связь, так как внутреннее состояние оставляло желать лучшего… mood — dead inside (настроение — мертв внутри, — прим. «Страсти»), так сказать… Новогоднее настроение в связи с последними событиями тоже пропало», — написал Шепс в своем Telegram-канале.

Но медиума решили поддержать поклонники и его друзья. Они увезли его за город и устроили там красочный фейерверк. После этого Шепс отметил, что «тучи начали развеиваться».

Ранее мы писали о том, почему Александр Шепс отказался от участия в финале «Битвы сильнейших». Свою позицию он объяснил ведущему шоу Марату Башарову.