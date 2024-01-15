Экстрасенс Олег Шепс рассказал о пополнении в семье

Звезда шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», медиум Олег Шепс стал крестным отцом. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Я теперь буду крестным! Так что скоро сможете называть меня Дон», — написал он.

Медиум неоднократно говорил, что рос в многодетной семье. У его родителей появилось на свет четверо сыновей и одна дочь.

Судя по всему, пополнение в семье произошло у одного из братьев Олега.

Напомним, Олег Шепс занял второе место в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», уступив первенство чернокнижнику Владу Череватому. Медиум не ожидал такого результата, поэтому был сильно расстроен своим поражением. Однако экстрасенса поддержали его родные и друзья, которые увезли его за город, где устроили сюрприз медиуму. После этого настроение экстрасенса улучшилось.