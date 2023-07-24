Медитировала с подругами: молодую жену Михаила Ширвиндта сняли голой в поле

Молодая жена телеведущего Михаила Ширвиндта Анастасия снялась полностью обнаженной в поле. 33-летняя супруга звезды была не одна, а с подругами. Об этом сообщается на сайте PROZVEZD.

Избранница артиста не стала скрывать от публики свою фигуру и удивила их кадрами в стиле ню. Девушка дала несколько советов своим поклонникам.

«Рубрика «Никаких откровений на сегодня». Ешьте вкусно. Смейтесь. Плавайте голыми в дождь. Медитируйте», – написала Анастасия в соцсетях.

Жена знаменитости понимала, что ее кадры в обнаженном виде могут вызвать шквал критики, поэтому обратилась к подписчикам. Она заговорила об осуждении и призвала не писать гневные комментарии.

«То, что вы не принимаете в других – это то, за что вы клеймите самих себя в угоду каких-то навязанных стереотипов», – отметила девушка.

Фанаты поддержали супругу телеведущего и поинтересовались, не больно ли ей было лежать в голом виде на траве. Анастасия оставила вопрос без ответа.

Напомним, что девушка стала третьей женой 64-летнего Михаила Ширвиндта. Ее совсем не смущает разница в возрасте с мужем, она младше него на 31 год. В 2020 году у них родился сын.

Ранее мы писали о том, что 88-летний Александр Ширвиндт оказался на грани развода с женой. Причина многих удивила.