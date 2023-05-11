Медики проведут вторую операцию пережившему покушение Захару Прилепину

Писателя Захара Прилепина готовят ко второму этапу операции. Первый раз его оперировали в день покушения.

Прилепину должны зафиксировать костные отломки, чтобы впоследствии добиться полного сращения.

В операции, которую проведут в Нижнем Новгороде, примут участие федеральные специалисты. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Состояние Прилепина оценивают как стабильное, пишет Пятый канал.

Напомним, 6 мая взорвался автомобиль писателя. Его водитель погиб, а дочь спаслась – она вышла из машины за несколько минут до взрыва.

Взрывное устройство могли установить под днищем авто. Осколки автомобиля при взрыве разлетелись на 50 метров. Возбуждено уголовное дело.