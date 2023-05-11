19:29, 11 мая 2023
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Медики проведут вторую операцию пережившему покушение Захару Прилепину
Фото: Kashaev Pavel/East News
Писателя Захара Прилепина готовят ко второму этапу операции. Первый раз его оперировали в день покушения.
Прилепину должны зафиксировать костные отломки, чтобы впоследствии добиться полного сращения.
В операции, которую проведут в Нижнем Новгороде, примут участие федеральные специалисты. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Состояние Прилепина оценивают как стабильное, пишет Пятый канал.
Напомним, 6 мая взорвался автомобиль писателя. Его водитель погиб, а дочь спаслась – она вышла из машины за несколько минут до взрыва.
Взрывное устройство могли установить под днищем авто. Осколки автомобиля при взрыве разлетелись на 50 метров. Возбуждено уголовное дело.