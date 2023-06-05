Медики обследуют печень: Романа Костомарова оставляют в «Коммунарке» на долгие месяцы

Фигурист Роман Костомаров может остаться в «Коммунарке» до конца лета. Врачи продолжают его обследовать: в данный момент медики поверяют печень.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее появилась информация, что из-за большого количества лекарств у спортсмена отказывает печень. Сейчас врачи обследуют орган. В целом в восстановлении Костомарова наблюдается положительная динамика.

С фигуристом работают психологи: лишившийся конечностей спортсмен должен восстановить моральное состояние.

Костомаров с января находится в «Коммунарке». Спортсмен перенес операции по ампутации конечностей.

8 мая он сделал первый пост в соцсетях, опубликовав свое фото из больницы в черной толстовке с надписью «Без комментариев». Он написал, что впереди много трудностей, и поблагодарил врачей, «которые вытащили с того света».