Мечту исполнил Дед Мороз: мать Тимати прилетела с его детьми в Париж

Мать Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) проводит много времени с его наследниками — дочерью Алисой и сыном Ратмиром. Симона Юнусова рассказала, что прилетела с внуками в Париж после новогодних праздников.

Юнусова показала фото, сделанные в дороге. Ратмир и Алиса сидели на электросамокатах. Дочь артиста скорчила рожицу, высунув язык, а ее брат смотрел в сторону с угрюмым лицом.

Второй снимок Симона сделала в кафе. На нем дети сидели у окна.

«В этом году Дедушка Мороз исполнил сразу две мечты Алисы, видимо, он видел, как много она работала, прямо как в сказке „Морозко“! Мы прилетели в Париж», — написала мать основателя лейбла Black Star.

Пользователям понравились новые снимки Алисы и ее брата. Они отметили, что у детей замечательная бабушка.

«Я бы хотел, чтобы с каждым ребенком в сложном возрасте была такая прекрасная бабушка, как вы», «Такие классные детки», — написали фанаты Симоны.

Матери детей, Алена Шишкова и Анастасия Решетова, остались дома: их не пригласили в путешествие.

Дочь Алиса родилась, когда Тимати встречался с моделью Аленой Шишковой. С 2015 года он вступил в отношения с Анастасией Решетовой. В 2019 году у пары родился сын, которого назвали Ратмиром.

В декабре Симона Юнусова привезла внучку Алису в Африку. Они отдыхали в палатке возле диких зверей.