«Кругом дикие звери»: мать Тимати живет с внучкой Алисой в палатке во время отдыха в Африке

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова привезла внучку Алису в Африку. Женщина у себя в соцсетях заявила, что они с девочкой будут отдыхать в палатке возле диких зверей.

Бабушка решила устроить 10-летней девочке яркое путешествие и остановила выбор на Африке. Она рассказала о купании в Индийском океане и поездке на сафари. Именно об этом они с внучкой мечтали, находясь в Москве.

«Алиса очень любит животных, она плакала, когда смотрела видео катастрофы, которая произошла в Анапе. Здесь люди очень бережно относятся к природе, животные находятся в естественной среде и не обращают внимания на туристов, глазеющих на них из джипов», — поделилась Симона.

Мать музыканта рассказала, что они остановили в глэмпинге. Ранее женщина уже пробовала жить в палатке, а теперь хотела показать все это Алисе. Но девочка была удивлена. Она согласилась на затею бабушки, но всего на три дня.

«Я немного напряглась, когда узнала, что с приходом темноты одним выходить нельзя и надо вызывать секьюрити, чтобы он проводил нас до столовой и обратно, кругом дикие звери, которые могут напугать!» — заявила Симона.

Ранее мы писали о том, что 10-летняя дочь Тимати написала и издала свою первую книгу. Она подарила экземпляр матери, модели Алене Шишковой, с которой рэпер расстался после рождения девочки. У звезды также сын Ратмир, которого воспитывает модель Анастасия Решетова.