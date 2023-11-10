Мечтающая стать матерью Клава Кока купила квартиру в Москве: обустраивает детскую

Певица Клава Кока рассказала в личном микроблоге, что осуществила свою мечту. 27-летняя популярная среди молодежи артистка приобрела квартиру в Москве. По ее словам, там будет розовая ванная и детская комната. Об этом пишет News.ru.

Исполнительница сообщила, что начала делать ремонт в квартире еще полгода назад, но о покупке рассказала только сейчас. Она давно мечтала иметь просторную гардеробную, лоджию, розовую ванную и детскую. Девушка много раз говорила о том, что мечтает выйти замуж и родить детей.

«Раньше я видела это только в своих мечтах, а сейчас это перед моими глазами! Вот так, простая девчонка из ЕКБ!» – поделилась радостью звезда.

Клава отметила, что сначала приобрела недвижимость родителям, а уже после себе. Певица опубликовала несколько фото, на которых можно заметить панорамные окна, выходящие на Москву-реку и большую лоджию.