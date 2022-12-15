Мечтающая родить Анна Семенович сообщила о молочке в груди

Певица Анна Семенович, объявившая о планах выйти замуж в следующем году, шокировала заявлением о своей груди.

В программе Аллы Довлатовой она перечислила плюсы большого бюста, сославшись на исследования ученых.

«У мужчины, который ежедневно смотрит на большую красивую женскую грудь, вырабатываются гормоны счастья, потому что ему кажется, что там молочко», - сказала певица.

По словам Семенович, среди таких мужчин наблюдается меньше случаев инсульта и инфаркта.

«А если он еще ее потрогал, то он самый счастливый на свете!» - говорила певица.

Ранее Семенович показала в соцсетях кольцо от своего избранника. О нем известно только то, что он ровесник певицы и материально обеспечен.