Кольцо от мужчины: Семенович нашла претендента на свои яйцеклетки
Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович неделю назад призналась, что у нее появился любимый мужчина. 41-летняя певица часто рассказывает о своем избраннике, но не раскрывает его личность. Оказалось, что жених уже преподнес красавице кольцо!
Пышногрудая исполнительница похвасталась ювелирным украшением в соцсетях. Она опубликовала фото, на котором его можно разглядеть крупным планом. В интервью девушка говорила, что встречается с состоятельным мужчиной, который не скупится на дорогие презенты. Тогда она уверяла, что скоро получит заветное колечко и получила!
Фото: Соцсети Анны Семенович
Теперь поклонники с нетерпением ждут, когда поп-дива выйдет замуж. Семенович отмечала, что действительно влюблена и готова пойти под венец уже в следующем году. Про избранника певицы мало что известно. Он ровесник Анны и обладает неплохим состоянием.
Напомним, что исполнительница никогда не была официально замужем и не имеет детей. Семенович рассказывала, что ей несколько раз делали предложение руки и сердца, но она всегда отказывалась. Девушка мечтала найти достойного мужчину, с которым будет счастлива в браке.
Два года назад Семенович призналась, что заморозила яйцеклетки! В разговоре с Вячеславом Манучаровым она говорила, что созрела для серьезного шага. И чтобы подстраховаться, Анна прибегла к достижениям современных медицины и науки.