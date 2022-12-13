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15:48, 13 декабря 2022
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Кольцо от мужчины: Семенович нашла претендента на свои яйцеклетки

Кольцо от мужчины: Семенович нашла претендента на свои яйцеклетки

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович неделю назад призналась, что у нее появился любимый мужчина. 41-летняя певица часто рассказывает о своем избраннике, но не раскрывает его личность. Оказалось, что жених уже преподнес красавице кольцо!

Пышногрудая исполнительница похвасталась ювелирным украшением в соцсетях. Она опубликовала фото, на котором его можно разглядеть крупным планом. В интервью девушка говорила, что встречается с состоятельным мужчиной, который не скупится на дорогие презенты. Тогда она уверяла, что скоро получит заветное колечко и получила!

Кольцо от мужчины: Семенович нашла претендента на свои яйцеклетки

Фото: Соцсети Анны Семенович

Теперь поклонники с нетерпением ждут, когда поп-дива выйдет замуж. Семенович отмечала, что действительно влюблена и готова пойти под венец уже в следующем году. Про избранника певицы мало что известно. Он ровесник Анны и обладает неплохим состоянием.

Напомним, что исполнительница никогда не была официально замужем и не имеет детей. Семенович рассказывала, что ей несколько раз делали предложение руки и сердца, но она всегда отказывалась. Девушка мечтала найти достойного мужчину, с которым будет счастлива в браке.

Два года назад Семенович призналась, что заморозила яйцеклетки! В разговоре с Вячеславом Манучаровым она говорила, что созрела для серьезного шага. И чтобы подстраховаться, Анна прибегла к достижениям современных медицины и науки.

Источник фото:Соцсети Анны Семенович
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