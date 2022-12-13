Кольцо от мужчины: Семенович нашла претендента на свои яйцеклетки

Теперь поклонники с нетерпением ждут, когда поп-дива выйдет замуж. Семенович отмечала, что действительно влюблена и готова пойти под венец уже в следующем году. Про избранника певицы мало что известно. Он ровесник Анны и обладает неплохим состоянием.

Напомним, что исполнительница никогда не была официально замужем и не имеет детей. Семенович рассказывала, что ей несколько раз делали предложение руки и сердца, но она всегда отказывалась. Девушка мечтала найти достойного мужчину, с которым будет счастлива в браке.

Два года назад Семенович призналась, что заморозила яйцеклетки! В разговоре с Вячеславом Манучаровым она говорила, что созрела для серьезного шага. И чтобы подстраховаться, Анна прибегла к достижениям современных медицины и науки.