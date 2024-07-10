Певец Владимир Пресняков исполнил мечту ребенка на концерте и спел с ним дуэтом

Певец Владимир Пресняков на одном из последних концертов решил осуществить мечту своего юного фаната и спеть с ним песню. Во время выступления камера обратила внимание на стоящего в первых рядах мальчика с двумя плакатами - «Мечтаю спеть с вами дуэтом» и «Все нормально у хулигана».

Увидев мальчика, Пресняков обратился к нему напрямую: «Споем? Вместе, да?» После этого артист попросил сотрудников концертной площадки помочь ребенку залезть на сцену.

На видеозаписи, опубликованной в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) певца, запечатлено, как мальчик спел песню «Все нормально» вместе со своим кумиром. Выглядел он вполне уверенно и пританцовывал.

«Мечты должны сбываться!» - написал Пресняков на своей странице в соцсети.

Ранее мы сообщали, что Владимир Пресняков на одном из недавних сольных концертов впервые вывел на сцену трехлетнего сына Ивана. По признанию его жены Натальи Подольской, мальчик сам захотел поучаствовать в концерте.