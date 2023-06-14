Изнывает от боли, но к врачу не идет: 45-летняя Анфиса Чехова сообщила о проблемах со здоровьем

Анфиса Чехова относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Телеведущая ведет активный диалог с публикой и всегда рада обсудить свои последние новости. Известно, что сейчас знаменитость находится на отдыхе в Турции, вот почему в ее личном блоге ежедневно появляются красочные фотографии с курорта. Однако недавно Чехова вышла на связь с подписчиками и сообщила о неприятном инциденте, который помешал ей полноценно насладиться отпуском.

Выяснилось, что Анфиса получила травму и теперь мучается от боли. По словам телеведущей, она случайно ударилась и повредила безымянный палец на правой ноге, который теперь посинел, опух и доставляет дискомфорт при ходьбе. На основе этого женщина начала у себя подозревать перелом кости, однако к врачу она пока не спешит.

По предположению журналистов издания «7Дней.ru», если диагноз подтвердится, то Чеховой грозит передвижение на костылях.

Ранее Анфиса Чехова рассказала о покупке квартиры в Москве и заявила, что взяла ипотеку на 30 лет. Подробности смотрите в этой статье.