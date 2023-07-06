Мечтавшую судить собственного отца Марию Машкову ликвидировали: что случилось

Уже больше года назад актриса Мария Машкова отреклась от своей Родины, а вместе с ней и семьи, окончательно отрезав себе путь назад в Россию. Ее звездный отец Владимир Машков пытался вразумить дочь, но в итоге они лишь серьезно разругались, и теперь совершенно не поддерживают общение. При этом артистка не оставляет надежды вновь встретиться с родителем. Правда, мечтает она увидеть его на суде в Гааге.

О своем решении Машкова не жалеет по сей день. Она верит, что поступила правильно, поэтому пытается строить жизнь заново за границей. Сейчас она уже делает первые шаги в карьере в Голливуде. Недавно состоялась премьера ее первого зарубежного проекта, в котором она исполнила одну из ролей. При этом, если в США у Марии все идет хорошо, то в России ее постепенно ликвидируют. Так, стало известно, что ее вырезали из военной драмы «Операция ''Престол''».

В сериале о работе советских спецслужб актриса воплощала образ филолога Ирины Воскресенской. Однако теперь в детективе ее увидеть нельзя. Эту роль передали другой актрисе – Татьяне Арнтгольц. Об этом сообщило издание Woman.ru. Все эпизоды уже пересняли, и кадры с Машковой уже остались только в воспоминаниях ее партнеров по площадке.

Ранее Мария Машкова сделала заявление после своей первой премьеры в США.