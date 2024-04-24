Мечтала снова стать мамой: телеведущая Фазлиева, похоронившая дочь 4 года назад, потеряла ребенка

Телеведущая Эльвира Фазлиева мечтала стать мамой в очередной раз — четыре года назад она похоронила дочку Аиду. Не так давно у женщины случилась очередная беременность, однако радость была недолгой. Сердце малыша остановилось.

По словам телеведущей, несколько недель назад она оказалась в больнице. Все дело в неудачной беременности. Фазлиева узнала о ребенке в января этого года, передает StarHit.

Но долго радоваться Эльвире не пришлось, так как уже через месяц сердце ее малыша перестало биться. По этой причине она и оказалась в клинике, а также в виду осложнений, вызванных неудачной беременностью.

«Сразу отвечу на вопрос, для чего я это пишу: у каждого свой способ проживать боль. Мой способ сейчас — делиться с вами. Постарайтесь меня понять в этом», — заявила Фазлиева.

Ранее американская актриса Энн Хэтэуэй высказалась о пережитом выкидыше. По словам знаменитости, она потеряла ребенка в 2015 году.