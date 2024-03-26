Энн Хэтэуэй рассказала, что у нее произошел выкидыш

Американская актриса Энн Хэтэуэй высказалась о пережитом выкидыше. Ее слова приводит издание Vanity Fair.

Знаменитость призналась, что в 2015 году она впервые в жизни забеременела, но что-то пошло не так и у артистки случился выкидыш. В тот период Хэтэуэй участвовала в бродвейской постановке и каждый новый спектакль играла женщину, рожающую на сцене.

«В первый раз ничего не вышло. Мне приходилось рожать на сцене каждый вечер. Это было слишком тяжело держать в себе, когда я была на сцене и притворялась, что все в порядке», — поделилась актриса.

Хэтэуэй также отметила, что была шокирована тем фактом, что многие из ее знакомых столкнулись с подобным опытом, а также статистикой, что порядка 50 процентов всех беременностей заканчиваются выкидышем.

Напомним, Энн Хэтэуэй познакомилась со своим будущим мужем, актером Адамом Шульманом, в 2008 году. О свадьбе влюбленные сообщили в 2011 году. Впервые звездные супруги стали родителями в 2016 году, у них родился сын Джонатан. Второй ребенок появился в семье в 2019-м, мальчика назвали Джек.

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