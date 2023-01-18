«Мечта сбылась»: Анна Седокова показала татуировку на руке пятилетнего сына

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова поделилась с поклонниками в соцсетях, что исполнила главную мечту своего сына Гектора. Певица разрешила сделать пятилетнему мальчику татуировку. Она показала процесс нанесения рисунка в личном микроблоге.

Пользователи Сети были удивлены, когда увидели изображение льва на детской руке. Но исполнительница призналась, что это временная татуировка, которая скоро исчезнет. Она показала, как ее муж баскетболист Янис Тимма с помощью специальной наклейки нанес рисунок. Гектор был очень счастлив.

«Тут у человека мечта сбылась, пока мы были не на связи», – рассказала Анна в соцсетях.

Артистка также отметила, что ее сын хочет сделать дреды. Но для этого он должен отрастить волосы. Звездная мама готова на все, лишь бы ее наследники были счастливы.

Поклонники знаменитости разделились на два лагеря. Многие поддержали Седокову и отметили, что не видят ничего плохо в рисунке. Но другие отметили, что после временной татуировки ребенок захочет настоящую, а потом будет ходить «как Тимати», с ног до головы в рисунках.

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