«Мечта»: Полина Диброва сообщила, что улетает с детьми из России

Модель и создательница женского клуба Полина Диброва рассказала, что улетает с детьми за границу. Недавно она развелась с телеведущим Дмитрием Дибровым и стала чаще появляться на мероприятиях.

На днях Полина посетила премьеру фильма и пообщалась с журналистами. Но она была одна, без детей. Женщина позже сообщила в соцсетях, что с радостью вышла в свет, а на следующий день улетает отдыхать.

Как оказалось, Диброва с сыновьями отправляется в экзотическую страну.

«Вчера — на премьере фильма. Завтра — в самолете. Ура, каникулы! Мы отправляемся с ребятами в Африку! Мечта», — поделилась она своими планами.

Некоторые подписчики были удивлены решением женщины полететь с детьми в такое место.

«Что можно делать в Африке? Какую-то гадость подхватить?» – поинтересовались в комментариях.

Но многие заметили, что Африка стала популярным направлением среди звезд шоу-бизнеса. Видео оттуда публикует молодая жена юмориста Евгения Петросяна. Татьяна отправилась в Африку и поделилась своими эмоциями.

