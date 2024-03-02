«Мечта остается»: Мария Кожевникова рассказала, хочет ли еще детей после четвертых родов

Актриса Мария Кожевникова рассказала в своей соцсети, хочет ли еще детей после четвертых родов. Звезда сериала «Универ» призналась, что мечтает о пятерых детях. Об этом пишет Super.ru.

Недавно Мария Кожевникова сообщила, что у нее обнаружили серьезные проблемы со здоровьем после рождения четвертого ребенка. По словам актрисы, она также не может избавиться от лишнего веса. Более того, знаменитости диагностировали преддиабет. В связи с этим подписчики решили спросить у звезды, хочет ли она еще детей.

«Знаете, я даже в своих самых первых интервью говорила, что мечтаю о пятерых детках. Моя мечта не изменилась. Единственное, я сейчас честно рассказала о том, что происходит с моим здоровьем, но я очень верю в себя, что сейчас все быстро залатаю, преодолею. В общем, мечта о пятерых детках остается. Я очень надеюсь, что я ее смогу воплотить», — поделилась Мария Кожевникова.

Напомним, в 2013 году Мария Кожевникова обвенчалась с бизнесменом Евгением Васильевым. В прошлом году у пары родился сын. Также супруги воспитывают еще троих сыновей: 10-летнего Ивана, 9-летнего Максима и 6-летнего Василия.

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