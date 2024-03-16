Мебельная компания продаст шкаф Насти Ивлеевой и отправит деньги на нужды СВО

Руководитель мебельной компании из Санкт-Петербурга Дмитрий Ларичкин принял решение продать шкаф, из-за которого блогер Анастасия Ивлеева подала на фирму в суд, и направить все вырученные деньги на нужды участников специальной военной операции.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, сборка гардероба должна завершиться на следующей неделе. Ранее Ивлеева отказалась забирать мебель из-за существенной задержки сроков изготовления.

«Я передумал подавать встречный иск и апелляцию, так как считаю, что я прав, и суд это подтвердил. Собаки тявкают, караван идет. Я принял решение, что улажу дела и сам пойду на СВО», — заявил Ларичкин.

Сообщалось, что Ивлеева отсудила у петербургской мебельной компании шесть тысяч рублей. Она заявила, что ее обманули на миллион рублей. По словам блогера, она заплатила аванс за изготовление шкафа и не дождалась изготовления гардероба. Позднее блогер подала апелляцию с требованием увеличить сумму компенсации.