«Матильда Петросян врывается»: Татьяна Брухунова сняла годовалую дочь в платье

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна сняла годовалую дочь-модницу в Санкт-Петербурге. Если раньше Татьяна Брухунова показывала себя в стильных образах, то теперь хвастается нарядами наследницы. Снимки можно увидеть в соцсетях звезды.

Каждую неделю избранница знаменитости публикует подборку лучших образов, а поклонники пишут комментарии. В этот раз конкуренцию маме составила дочь.

«Матильда Петросян врывается в луковую подборку», — пошутила Татьяна.

На новом снимке наследница позировала в клетчатом платье и с чалмой на голове. Брухунова не скрывает лицо малышки, но крупным планом его не показывает. Даже в ракурсе сбоку фанаты отметили сходство ребенка с братом Ваганом и мамой.

Напомним, что женщина сопровождала мужа на гастролях, а детей оставила с бабушкой и нянями в Санкт-Петербурге. Только на днях она забрала наследников и приехала с ними домой на поезде.

В Сети ходит множество слухов по поводу рождения дочери Петросяна. Татьяна не была замечена беременной и вела активную жизнь, посещая мероприятия и постановки. Многие решили, что девочку родила суррогатная мать. Брухунова не подтверждала домыслы и говорила, что просто удачно «маскировала интересное положение».

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