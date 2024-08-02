«Матери Беслана» и Мизулина жестко ответили Артемию Лебедеву после интервью

Сопредседатель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева ответила блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву после его слов о теракте в Беслане. В интервью Юрию Дудю* (признан в РФ СМИ-иноагентом) он заявил, что «Матери Беслана» «раздувают уже давно неактуальную тему».

Женщина призналась, что ей не хочется опускаться до такого уровня, но она считает, что у мужчины нет чувств, а его ценности заключаются только в деньгах и хайпе.

«Лебедев — это рептилоид, тут уже даже можно поверить в конспирологические теории, смотря на него. Вот такой он рептилоид, без эмпатии, без сердца, без души, — объяснила она в беседе с NEWS.ru.

По ее мнению, блогер просто решил обратить на себя внимание таким способом и хочет, чтобы один из самых страшных терактов в новейшей истории «ушел за один день».

«Лебедев этого не ощущает, потому что он по своей натуре плебей и как флигель туда-сюда крутится, куда ему выгодно, и ищет, где бы ему орден дали», – добавила она.

В этом же громком интервью Артемий резко отозвался о деятельности Лиги безопасного интернета и его главе Екатерине Мизулиной.

«Отпугивает людей от России, создавая ощущение, что она что-то решает, на что-то влияет и вообще что у нее есть какая-то должность. А у нее нет никакой должности», – резко высказался дизайнер.

Екатерина Мизулина обратила внимание на слова Лебедева и заявила, что мужчина задевает ее честь и достоинство, а также порочит ее деловую репутацию и Лиги. Кроме того, она намерена подать на гостя и ведущего интервью в суд. Общественный деятельно хочет получить от обидчиков 10 млн рублей и направить их на нужды семей участников СВО.

Как объяснил адвокат Евгений Кривцун в беседе с 360.ru, у Мизулиной есть большие шансы выиграть дело.

«Стоит помнить о том, что судебная практика по указанным составам преступления не так обширна, но она есть. Значит, и шансы доказать эти обстоятельства весьма велики», — сказал эксперт.

Ранее мы писали о том, что Лебедев раскритиковал популярную за рубежом достопримечательность.