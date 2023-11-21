Мать жены Александра Петрова разоткровенничалась о подготовке к свадьбе 25 ноября

Актер Александр Петров и его 22-летняя жена Виктория Антонова 25 ноября сыграют свадьбу. Мать Антоновой Татьяна Лескова призналась в волнении перед этим событием.

Подробности сообщает Kp.ru.

«Конечно, мы собираемся, волнуемся! Ну как обычно готовятся к свадьбам — с волнением, суетой и трепетом», - призналась она изданию.

На торжестве будет 250 гостей, включая знаменитых коллег Петрова. Место празднования – площадка La Pino Hall в Подмосковье, где один из дней рождения отмечала блогер Валерия Чекалина.

Организатором свадьбы стал Андрей Фомин. Он разрабатывал свадьбу режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой, а также дочери арабского эмира Дубая.

Напомним, 34-летний Петров уже расписался с девушкой. Недавно он впервые вывел супругу в свет. Антонова позировала фотографам и обнималась со свекровью перед камерами.