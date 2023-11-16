Обнималась со свекровью и позировала перед камерами: Александр Петров вывел молодую жену в свет

34-летний актер Александр Петров решился вывести молодую жену в свет. Пара появилась на показе фильма «Дворец».

22-летняя супруга Петрова Виктория позировала перед камерами и обнималась со свекровью.

Видео выхода актера с супругой опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На кадрах Виктория Петрова обняла мать мужа, женщина произнесла в тот момент: «Какая ты у меня хорошенькая».

Напомним, девушка познакомилась с актером на улице. Спустя несколько встреч они пошли в ЗАГС и оформили отношения. Петров объяснял поступок: «Когда она, то понимаешь в секунду».

О девушке известно, что она из полной семьи, получила высшее образование, строит карьеру, но не имеет отношения к кинематографу.