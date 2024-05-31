Мать Заворотнюк посещала Крестовоздвиженский храм за день до смерти актрисы. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам служительницы Крестовоздвиженской церкви, расположенной в Крекшино, ее мать видели в храме за сутки перед смертью актрисы.

«Ей неприятно было, когда интересовались, она старалась не распространяться на эту тему. Сами понимаете, сплетен много всяких может быть. Мама ее достаточно стойко себя вела, очень достойно себя на людях вела, никогда не плакала», — рассказала она.

Служительница храма также отметила, что ни разу не видела мужа актрисы — Петра Чернышева. При этом она вспомнила, что мать Заворотнюк регулярно писала записки о здравии.

«У нас в храме были люди, с которыми она хотела чем-то делиться. Петра ни разу не видела, сына видела, мы с ним часто на маршрутке ездили. На крещение они приходили, воду набирали, мама записки пишет о здравии», — добавила она.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной болезни.

Ранее мы писали о том, что Анастасию Заворотнюк похоронят на аллее деятелей искусств рядом с Абдрашитовым.