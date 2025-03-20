Мать Волочковой приняла жениха ее дочери и будет присутствовать на свадьбе

Стало известно, будет ли на свадьбе дочери балерины Анастасии Волочковой Ариадны присутствовать бабушка. Как рассказала танцовщица, Тамара Владимировна приняла жениха ее дочери Никиту и приедет на торжество.

Об этом пишет Woman.ru.

Свадьба пройдет 26 апреля. Будет две церемонии: в Москве состоится регистрация брака в ЗАГСе, затем пара отправится в Петербург, где обвенчается перед банкетом.

На вопрос, будет ли на свадьбе бабушка Ариадны, Волочкова ответила: «Будут все. Не переживайте!»

По словам балерины, ее мама поддерживает союз Ариадны и Никиты. Сама Волочкова сразу благословила пару, для нее важен выбор дочери.

«Моя мама поступила так же. Она приняла Никиту и их любовь с Ариадной», - поделилась Анастасия.

Также Волочкова раскрыла некоторые подробности будущего торжества. По ее словам, дочь хотела провести все в небольшом зале особняка Мясникова, собрать 25-30 гостей. Балерина съездила на место и подарила творческий вечер.

«И когда я увидела тронный золотой зал, я поняла, что у моей дочери свадьба должна быть именно там. У Ариадны все будет, как у принцессы», - поделилась знаменитость и отметила, что свадьбу сделают изысканной, а не с размахом.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца до торжества невеста переехала от жениха к отцу. Так паре советовал духовный отец.