Мать участницы шоу «Голос. Уже не дети» высказалась о скандале с дочерью Трофима

Мама участницы телешоу «Голос. Уже не дети» на Первом канале Аделии Загребиной прокомментировала поражение дочери в ходе музыкальной дуэли с родственницей известного автора и исполнителя Трофима Лизой Трофимовой.

По словам Илоны Загребиной, 9-летняя Аделия очень расстроилась, так как не сможет больше видеться со своим наставником Егором Кридом и выступать на сцене.

При этом мама девочки заверила, что они с дочерью не держат зла на Егора, сделавшего выбор в пользу Лизы Трофимовой. Она подчеркнула, что команда Крида очень сильная, и Лиза действительно хорошо выступила.

«У нас в принципе не было никаких ожиданий. Адель делала свое дело – выступить на все 100%, можно на 200. Порадовать слушателя, донести смысл песни и самой получить удовольствие от процесса», - сказала Илона Загребина в комментарии порталу NewsRoom24.

Она отметила, что дочь сделала все от нее возможное, а далее – это выбор наставника и его решение.

Ранее мы писали, что Егор Крид извинился перед Клавой Кокой за неудачную шутку о ее новом романе с участником реалити-шоу Александром Повериным. Артист подвергся жесткой критике в социальных сетях после того, как высмеял личную жизнь своей коллеги. Крид подчеркнул, что сказанные им ранее слова были «ужасной» шуткой и «рофлом».