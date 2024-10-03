«Мать троих детей пугают всю ночь»: адвокат Гордон раскрыла подробности допроса Лерчек

Подозреваемых в переводе валюты с использованием подложных документов Валерию (Лерчек) и Артема Чекалиных поместили в изолятор временного содержания. Адвокат блогера Екатерина Гордон возмущена обращением правоохранителей с семейной четой.

Гордон пояснила, что утром вломились к маме Валерии, которую «напугали до смерти», взломали сейф и забрали ее деньги на жизнь. Женщине угрожали и всю ночь устраивали допросы, говорит адвокат.

Екатерина рассказала, что к Лерчек не пустили адвоката — ей не дают спать и продолжают задавать вопросы. По ее словам, блогер не занималась бухгалтерией — у нее нет ни имущества, ни счетов за границей.

«То, что мать троих детей пугают и спрашивают всю ночь, не отпуская домой — чрезмерные полномочия и беспредел. Она нигде не думала сбежать, и закрыла все долги перед ФНС», — написала Гордон в своем Telegram-канале.

Адвокат добавила, что такая «работа» с блогерами вызвана личной неприязнью некоторых следователей к быстро разбогатевшим людям.

Предположительно, деньги бывшие супруги проводили через банк в Дубае. Оплата осуществлялась через ссылку, которая вела в банк ОАЭ. Именно эти переводы сейчас изучают правоохранители.

Напомним, Лерчек (Валерия Чекалина) и Артема Чекалина задержали на 48 часов. Также вместе с ними в полицию поехал соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк.