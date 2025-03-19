Мать Тимати Симона поздравила его дочь Алису с 11-летием и назвала ее «занозой»

Мать рэпера Тимати обратилась к его дочери Алисе в день 11-летия и назвала ее «занозой». Симона Юнусова заявила, что внучка многому ее научила.

Родительница исполнителя активно ведет соцсети и часто показывает свою внучку. Она призналась, что сегодня для нее наступил особенный день – день рождения Алисы. Напомним, что ее от рэпера Тимати родила модель Алена Шишкова.

Влюбленные давно не вместе, но сохранили общение ради наследницы. Поклонники до сих пор считают, что ее воспитанием полностью занимается мать Тимати, а не сама модель. Симона считает, что у них с девочкой сложилась особенная связь. Она опубликовала фото именинницы и добавила песню, которую исполняет Алиса.

«Если старший сын — моя гордость и опора, младший — душа и нежность, то Алиса — просто любовь и "заноза" в сердце! Видимо, эта девочка дана мне для того, чтобы становиться лучше, умнее, терпеливее, мудрее, а еще для профилактики Альцгеймера, чтобы мозг находился в постоянной работе. Моя любимая "заноза" в дебюте пубертата, сегодня тебе исполняется 11 лет! Не успеваю адаптироваться к твоему взрослению, но честно очень стараюсь», — написала Юнусова.

Звездная бабушка отметила, что у девочки есть свой характер, поэтому с ней бывает нелегко. Но она убеждена, что дочь сына всего добьется в этой жизни.

«Не стремись быть как все, будь собой и главное — не останавливайся, мы всегда рядом!» — добавила Симона.

Ранее мы писали о том, что мать Тимати вспомнила о предательстве его отца.