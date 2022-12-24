Мать Тимати раскрыла диагноз восьмилетней внучки Алисы

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова в своем блоге поделилась размышлениями о проблемах в здоровье ее внучки Алисы.

Оказалось, что, занимаясь воспитанием девочки, Юнусова часто наблюдала проблемы в координации у Алисы. Именно поэтому ее записали на танцы. Трудности с координацией возникли из-за определенных особенностей, однако подробности Юнусова называть не стала.

Сам отец девочки, Тимати, учит кататься ее на серфе. Отмечая успехи Алисы, Тимати утверждает, что она способна дать фору даже опытным серферам.

Ранее мы писали, что рэпер Тимати с недовольным видом прокатился в московском метро.