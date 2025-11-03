Мать Тимати призналась, что после съемок с внучкой ей потребовалась помощь врача

Мать рэпера Тимати рассказала поклонникам, как она сопровождала 11-летнюю внучку Алису на съемках в кино. В своем микроблоге Симона Черноморская заявила, что после такого опыта ей может потребоваться врач.

Дочь Тимати от модели Алены Шишковой растет актрисой. Девочка успела сыграть эпизодическую роль в сериале «Три сестры», а сейчас снимается в различных проектах, в том числе модельных. Алиса уже заявляла, что в будущем она планирует продолжить свою актерскую карьеру и переехать в США.

На сменах девочку сопровождает бабушка Симона Черноморская. А после очередных таких съемок мать Тимати пошутила, что скоро ей потребуется психолог. Как оказалось, в любую свободную минуту девочка прибегает к бабушке за «подзарядкой!».

«Ей необходимо было подержать меня за руку, обнять, просто посидеть рядом. <…> Я точно бегу к психологу, чтобы разделить с ним груз пережитого», — передает Симона Черноморская.

Напомним, у рэпера также есть сын Ратмир от Анастасии Решетовой, а недавно у него родилась дочь Эмма от новой возлюбленной Валентины Ивановой.

Ранее мы писали, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал Тимати за его вечеринку в честь Хэллоуина. Политик назвал это мероприятие «шабашем с бесами» и подчеркнул, что не стоило отмечать такой праздник в непростое для страны время.