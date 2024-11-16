Мать Тимати показала трогательное общение между детьми рэпера. Об этом стало известно из соцсетей.

Симона Юнусова занимается воспитанием дочери Тимати Алисы, а вот сына рэпера, Ратмира, видно в ее соцсетях гораздо реже. Тем не менее, Симона выложила трогательный ролик, на котором Алиса делает массаж младшему брату перед походом в школу.

«Наши дети просыпаются в школу и детский сад только так. А у вас как с ранними подъемами?» — подписала видео Симона.

Пользователи умилились кадрами с детьми и похвалили мать рэпера за воспитание: «Сколько же любви, времени и усилий приложено к деткам», «Результат вклада бабушки», «Какая же любовь и нежность между Алисой и братишкой».

Ранее мы писали о том, что Симона Юнусова объяснила, почему не пришла на день рождения внука.