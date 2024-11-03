«Чтобы удовлетворить ваше любопытство»: почему мать Тимати не пришла на день рождения внука

В октябре сыну рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, исполнилось пять лет. Однако на дне рождения, который устроила маленькому Ратмиру его мать Анастасия Решетова, не было его бабушки Симоны Юнусовой.

Пользователи Сети подозревали, что Тимати мог не пригласить маму на праздник из-за ее плохих отношений с Решетовой, однако Симона опровергла эти слухи.

«Чтобы удовлетворить ваше любопытство, скажу: я лежала в больнице. Пока Ратмиру важно, чтобы рядом были мама, папа и сестра, с которой можно поиграть, все остальные важны его родителям», — заверила Симона в своем блоге.

Напомним, Анастасия Решетова отметила день рождения сына Ратмира с отцом мальчика, рэпером Тимати. Брюнетка опубликовала в соцсетях фотографии с мероприятия, которое прошло в автосалоне. Бывшие возлюбленные выглядели радостными и позировали рядом.

Ранее мама рэпера Тимати высказалась о возрасте новой возлюбленной ее сына Валентины Ивановой. Девушка скрывает настоящий возраст и утверждает, что ей всего 21 год.